Тюмень, , 18:34 — REGNUM В Тюмени на Цветном бульваре начали устанавливать светомузыкальную искусственную ель высотой 28 метров. Об этом сообщает «Тюменская линия».

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А городской департамент земельных отношений и градостроительства сообщил об аукционе на право заключения договора на размещение ёлочных базаров.

В мэрии также утверждена концепция оформления Тюмени под общим названием «Сказочный лес».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Башкирии Уфе на площади Салавата Юлаева начали устанавливать пиксельную елку высотой 32 метра уже 2 ноября.

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