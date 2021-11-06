В Турции сообщили о ликвидации трех представителей РПК в Ираке
Анкара, 6 ноября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли представители вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
Msb.gov.tr
Турецкие военные в Сирии
В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что военная операция, в ходе которой были ликвидированы три члена незаконных вооруженных формирований, проведена в районе Хафтанин.
В военном ведомстве отметили, что Турция продолжит решительную борьбу с «террористами в регионе».
Напомним, в Турции запрещена деятельность РПК, члены которой сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.