Кемерово, 6 ноября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области начата доследственная проверка по факту несчастного случая, в результате которого погиб работник угольного предприятия. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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«5 ноября 2021 года поступило сообщение о том, что в конвейерном штреке одного из угольных предприятий Ленинск-Кузнецкого района произошло обрушение металлической конструкции, в результате чего погиб 36-летний начальник участка», — уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что в штреке монтировали оборудование. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.