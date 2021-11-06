Киев, , 18:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вывел министра обороны страны Алексея Резникова из состава делегации на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщается в указе главы государства.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», — отмечается в указе.

На место Резникова назначен депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Андрей Костин.

Напомним, Алексей Резников 4 ноября был назначен министром обороны Украины, ранее он занимал должность министра по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины.