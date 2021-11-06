Киев, 6 ноября 2021, 18:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вывел министра обороны страны Алексея Резникова из состава делегации на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщается в указе главы государства.
На место Резникова назначен депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Андрей Костин.
Напомним, Алексей Резников 4 ноября был назначен министром обороны Украины, ранее он занимал должность министра по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины.