Салоники, Греция, , 18:16 — REGNUM Перспективы греко-израильских отношений «очень хорошие», заявил посол Израиля в ГрецииЙоси Амрани в интервью Афино-Македонскому информационному агентству в кулуарах саммита в Салониках 6 ноября.

Илья Репин. Еврей на молитве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Существует огромная необходимость в строительстве музея Холокоста в греческом городе Салоники, заявил посол Израиля в Греции Йоси Амрани в интервью Афино-Македонскому информационному агентству в кулуарах саммита в Салониках 6 ноября. Он выразил уверенность, что «это вопрос месяцев, прежде чем мы увидим, что начнется работа [над строительством музея]».

«Быть евреем — значит никогда не терять надежды, а быть израильтянином — значит верить в чудеса. Так что я бы не терял надежды и верю в чудеса. Я думаю, что есть добрая воля», — сказал посол о проекте музея.

По его мнению, такой музей должен появиться именно в Салониках, так как этот город был центров еврейской жизни в Греции на протяжении сотен и сотен лет. Строительство музея поддерживают и мэр города, и президент еврейской общины, и правительство страны, отметил он. «Сам премьер-министр, насколько я знаю, лично вовлечен, лично заинтересован. Заместитель премьер-министра [Панайотис] Пикрамменос руководит этими усилиями», — сказал Амрани, подчеркнув, что еще остается немало вопросов и не все трудности решены.

На просьбу прокомментировать явления антисемитизма в Греции посол сказал, что его больше беспокоит недостаток образования, поскольку «спустя 70 с лишним лет после Холокоста память народов слишком коротка, а невежество так велико», и выразил надежду, что музей Холокоста, который появится в городе Салоники, сможет внести свой вклад в изменение этого положения. «Беспокоит ли меня антисемитизм? Да, но меня больше беспокоит недостаток образования», — сказал израильский дипломат.