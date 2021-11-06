Салоники, Греция, , 18:09 — REGNUM Перспективы греко-израильских отношений «очень хорошие», заявил посол Израиля в Греции Йоси Амрани в интервью Афино-Македонскому информационному агентству в кулуарах саммита в Салониках 6 ноября.

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«Я очень оптимистично отношусь к отношениям [Греции и Израиля], и я определенно отдал бы должное правительству Греции за его усилия по активизации, укреплению, углублению отношений между двумя странами», — сказал посол. Он объяснил, что видит значительный прогресс по всем аспектам двусторонних отношений, а также на трехстороннем уровне. Кроме того, Греция — дружественная Израилю страна, сказал Амрани, полагающий, что две страны сходятся во взглядах по многим вопросам.

Посол напомнил, что в течение последних 3,5 месяцев министры иностранных дел Израиля и Греции дважды встречались в Израиле, один раз в Брюсселе, один раз в Вашингтоне, помимо обмена сообщениями в WhatsApp и телефонными звонками, что является важным показателем близости отношений. «Сам факт того, что мы можем взять трубку и обсудить вопросы, волнующие обе страны — мы разделяем наши опасения, вы разделяете свои опасения ‑ и стараемся быть полезными друг другу, это определенный пик, и я бы отдал должное премьер-министру [Кирьякосу] Мицотакису, министру иностранных дел [Никосу] Дендиасу, министру обороны [Никосу] Панайотопулосу», — добавил Амрани.

Посол Израиля также отметил «огромный вклад» Греции в региональное сотрудничество.