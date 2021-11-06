Рязань, , 18:06 — REGNUM Детей, которые заболевают COVID-19, становится больше. Об этом, как передает РИА Новости, заявил 6 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко журналистам в ходе посещения Рязанской области.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Minzdrav.gov.ru

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«Видим, что и дети заболевают чаще», — сказал он.

По его словам, в Рязанской области под наблюдением медработников находятся более 3 тыс. детей.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что режим нерабочих дней и ограничительные меры в России помогли улучшить ситуацию с распространением коронавируса.