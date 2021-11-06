Москва, , 17:47 — REGNUM Потери от пандемии коронавируса в мире составляют от 4 трлн до 10 трлн долларов. Такие данные привел глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 до 10 трлн долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов», — сказал Кудрин.

При этом он указал на то, что системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям.

Счетная палата совместно с партнерами из других стран выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в 2020 году ущерб от 35 самых распространенных заболеваний, кроме COVID-19, составил 996 млрд рублей.

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