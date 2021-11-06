Тюмень, , 17:42 — REGNUM Под Тюменью в детском лагере «Снежинка», где в каникулы отдыхали дети из разных городов Уральского федерального округа, несколько ребят заразились коронавирусом. Об этом порталу 72.ru сообщили родители из Югорска (ХМАО).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первые заболевшие были замечены 27 октября, затем изолировали нескольких школьников. Родители забирали детей самостоятельно.

«В первую же неделю, в среду, с температурой ребёнка закрыли в изолятор и взяли анализ на коронавирус. Он показал положительный результат. Ребёнка увезли родители после звонка из лагеря. Контактных детей, которые жили в одной комнате, не проверили, они продолжали посещать мероприятия», — сообщает одна из обратившихся к журналистам матерей.

Родители из Югорска сообщают, что уже обратились с жалобой в прокуратуру. В лагере «Снежинка» изданию не стали комментировать ситуацию, заявив, что данные предоставляют только Роспотребнадзору.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за сутки на 6 ноября выявлено 348 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе на 6 ноября коронавирусом заразились 72 838 человек, выздоровели 59 038 человек, летальный исход болезни зафиксирован у 2431 пациента.

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