Киев, 6 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. На Украине в возрасте 88 лет скончался бывший глава кабинета министров, бывший депутат Верховной рады восьми созывов Ефим Звягильский. Об этом сообщает «Вести».

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По данным издания, политик находился в реанимации одной из больниц Киева. Звягильский был депутатом украинского парламентам с первого по восьмой созывы, в 2019 году он впервые отказался от идеи переизбираться.

В 1993—1994 годах политик возглавлял кабинет министров Украины в статусе исполняющего обязанности. Был одним из учредителей «Партии регионов». Родился в 1933 году в городе Сталино (сейчас Донецк).