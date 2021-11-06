Кемерово, , 17:19 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет 20-летний призывник из Яшкинского района, обвиняемый в уклонении от прохождения военной службы. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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Отмечается, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

По версии следствия, в период весеннего призыва 2021 года обвиняемый неоднократно получал повестки о необходимости прибыть в военный комиссариат для прохождения медицинской и призывной комиссий. Однако призывник, который был признан годным к военной службе, игнорировал требования о явке. Материалы были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.