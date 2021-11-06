Кигали, 6 ноября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Греция полна решимости установить более тесные отношения с африканскими странами, заявил министр иностранных дел Никос Дендиас на пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Руанды Винсентом Бирутой в Кигали. Об этом сообщает AMNA 5 ноября.

Елена Хованская ИА REGNUM Один из вулканов горной цепи Вирунга. Руанда, Африка

«Мы хотим укрепить наши отношения с африканскими странами, потому что, среди прочего, Африка станет мировым экономическим центром. Некоторые из самых быстрорастущих экономик находятся на этом прекрасном континенте», — сказал Дендиас. Он также напомнил о тысячах греков, которые мигрировали в Африку и основали процветающие греческие общины по всему континенту.

Министр иностранных дел Греции уверен в необходимости укреплять сотрудничество со странами, которые разделяют одни и те же ценности и принципы, и выразил убежденность, что отношения между странами должны регулироваться международным правом. Дендиас подчеркнул, что уважение Устава Организации Объединенных Наций способствует мирному урегулированию разногласий на основе международного права.

Министр отметил, что его визит в Руанду стал его первым визитом в страны Африки к югу от Сахары и «давно назрел». Он вспомнил последнее соглашение, подписанное Грецией и Руандой 35 лет назад, и признал, что оно никогда не выполнялось, добавив, что это «совершенно неприемлемо». В своем твиттере Дендиас также написал, что встреча была сосредоточена на укреплении двусторонних отношений в областях, представляющих общий интерес, включая экономическое сотрудничество, инвестиции, зеленый рост и туризм, а также отношения между ЕС и Руандой.

Дендиас подчеркнул важность Руанды для Греции как ворот в Африку, заявив, что ее восстановление после одного из худших геноцидов в истории человечества сделало ее всемирной моделью примирения, восстановления и национального единства. Он также упомянул о своем посещении Памятника Геноциду в Кигали, сказав, что нашел его глубоко трогательным. Министр подчеркнул потенциал для улучшения экономических связей между двумя странами, «которых в настоящее время практически не существует», указал на вклад Руанды в миротворческие миссии ООН и на важную роль, которую она играет в международных организациях, таких как Африканский союз и глобальная организация франкоязычных стран.

Министр объявил, что правительство Греции пожертвовало Руанде 330 тыс. доз вакцин, а также средства для финансирования проектов, связанных с защитой журналистов и свобод прессы.

В ходе визита стороны подписали два Меморандума о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Греции и Руанды, один из которых касается политических переговоров, а второй — сотрудничества в области дипломатической подготовки.