Курган, , 17:09 — REGNUM В Курганской области продолжает наблюдаться острый дефицит. К примеру, в областной больнице скорой медицинской помощи открыто 145 вакансий. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Курганской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В учреждении не хватает 50 медсестёр и 50 фельдшеров, а также 45 врачей, включая трёх заместителей руководителя больницы. Медсёстрам готовы платить зарплату от 18 тыс. рублей. фельдшерам — от 20 тыс. рублей, врачам предлагается 50−70 тыс. рублей.

На сегодняшний день дефицит кадров покрывается тем, что медики берут повышенную нагрузку с соответствующим увеличением зарплаты, поясняли прежде в департаменте здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курганская область включена в число семи пилотных регионов, где с 1 ноября 2021 года запускают новую систему оплаты труда врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Новая система заключается в установлении единой базовой федеральной тарификации оплаты труда

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