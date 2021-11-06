Новосибирск, 6 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 7 ноября, ночью ожидается небольшой снег, ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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«Температура воздуха −4…−6 °C. На дорогах местами гололедица», — говорится в прогнозе.

Отметим, что сегодня, 6 ноября, в Новосибирске был небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег; на дорогах гололедица; температура воздуха 0… — 2 °C.