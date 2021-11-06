Афины , 6 ноября 2021, 17:05 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис анонсировал полную реставрацию Национального театра Родоса. Об этом он заявил во время своего визита на остров 5 ноября, сообщает AMNA.

Ночь на острове Родос. Иван Айвазовский. 1850
Ночь на острове Родос. Иван Айвазовский. 1850

Мицотакис заверил, что будет проведена полная реставрация театра, на эту цель немедленно будут выделены средства из национальной казны. «Это уникальный памятник, и мы стремимся к тому, чтобы он быстро стал культурным центром. Он должен снова стать жемчужиной», — подчеркнул Мицотакис.

Губернатор региона Йоргос Хатцимаркос и мэр Родоса Адонис Кабуракис поблагодарили премьер-министра, отметив, что было бы неправильно, если бы такой прекрасный остров не воспользовался должным образом столь красивым зданием.