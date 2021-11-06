Афины , 6 ноября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис анонсировал полную реставрацию Национального театра Родоса. Об этом он заявил во время своего визита на остров 5 ноября, сообщает AMNA.

Ночь на острове Родос. Иван Айвазовский. 1850

Мицотакис заверил, что будет проведена полная реставрация театра, на эту цель немедленно будут выделены средства из национальной казны. «Это уникальный памятник, и мы стремимся к тому, чтобы он быстро стал культурным центром. Он должен снова стать жемчужиной», — подчеркнул Мицотакис.

Губернатор региона Йоргос Хатцимаркос и мэр Родоса Адонис Кабуракис поблагодарили премьер-министра, отметив, что было бы неправильно, если бы такой прекрасный остров не воспользовался должным образом столь красивым зданием.