Бишкек, 6 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Греция хочет внести свой вклад в модернизацию экономической модели стран Центральной Азии, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис в послании к экономическому форуму «Европейский Союз-Центральная Азия», который состоялся в Бишкеке 5 ноября. Об этом сообщает AMNA.

(сс) European People's Party — EPP Summit, Brussels Кирьякос Мицотакис

Соответствующей цели можно достичь за счет двустороннего взаимодействия, а также на уровне ЕС, добавил премьер-министр Греции, которого на форуме представлял заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии и открытости Костас Фрагогяннис.

На форуме министр говорил о формировании здоровой бизнес-среды, которая может привлечь инвестиции в соответствии со стандартами, внедренными правительством Греции за последние два года.