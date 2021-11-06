Москва, , 17:00 — REGNUM У Союзного государства России и Белоруссии в ближайшем будущем появится единая символика, работа в этом направлении уже идет. Об этом 6 ноября сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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«Мы (Россия и Белоруссия) над этим работаем, — сказал он. — … Мы видим объединяющий символ, который необходим».

Мезенцев не исключил, что многие совместные документы через некоторое время будет сопровождать «если не герб, то союзный символ».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Военную доктрину Союзного государства утвердили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.