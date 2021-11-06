Новосибирск, , 16:56 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 6 ноября, в п. Пушной Черепановского района произошло возгорание в зерносушилке. Об этом сообщается в оперативной информации регионального управления МЧС РФ.

«В результате огнем повреждена зерносушилка, уничтожено 300 ц гречихи. Время локализации 06:02 (время местное). Ликвидация в 07:12 (время местное)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушение пожара привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.