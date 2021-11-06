Пхукет, Таиланд, , 16:48 — REGNUM Самолет авиакомпании «Аэрофлот» впервые за 19 месяцев прибыл на Пхукет. Об этом сообщает ТАСС.

Пхукет

«Это первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии коронавируса. На борту, который по традиции встречали водяной аркой, находилось 275 пассажиров», — отметил в комментарии агентству генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

Дипломат также добавил, что перелеты между Москвой и Пхукетом теперь будут осуществляться два раза в неделю.