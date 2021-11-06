Новосибирск, , 16:35 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3654 пациента, в том числе 60 детей. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отделениях реанимации находятся 318 человек, на ИВЛ — 49 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 781 674 теста на коронавирус.

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