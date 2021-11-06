Новосибирск, , 16:30 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 ноября, за минувшие сутки скончались ещё пятнадцать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Samregion.ru

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«Мужчины в возрасте 35 лет, 45 лет, 48 лет, 62 года, 62 года, 64 года, 64 года, 66 лет, 68 лет, 81 год, 83 года, 84 года и женщины в возрасте 64 года, 69 лет, 91 год», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе умер 3461 пациент с коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в регионе за минувшие сутки выявлено 390 случаев заражения коронавирусом.

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