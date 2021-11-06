Салоники, Греция, 6 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Греческий город Салоники получит 10 миллионов евро в рамках программы Евросоюза «Умные города», заявил министр цифрового управления Кирьякос Пирракакис на 6-м саммите в Салониках. Об этом сообщает AMNA 5 ноября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Салоники

Средства поступят уже в начале 2022 года. Деньги в рамках этой программы выделяются городам на реализацию определенных цифровых планов.

Кроме того, добавил министр, Греция может начать предоставлять услуги доступа в интернет с помощью микроспутниковых технологий, возможно, уже в конце 2021 года. «Предоставление интернет-услуг с помощью этой технологии может стать катализатором для полного доступа в так называемых «белых зонах», где эти услуги не являются финансово жизнеспособным вариантом для стандартных провайдеров», — уточнил министр.