Тула, 6 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 6 ноября в Туле, завершилась со счетом 0:0.

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По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Футболисты «Арсенала», в активе которых 13 баллов, находятся на 14-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября футбольный клуб «Уфа» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на центральном стадионе города Уфа и завершилась со счетом 1:0.