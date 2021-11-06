Лондон, , 16:20 — REGNUM Греция будет открыта круглый год для приема туристов, заявил министр туризма Василис Кикилиас в интервью CNN 5 ноября, в контексте своего посещения международной туристической выставке World Travel Market в Лондоне.

Греция. Побережье Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Министр упомянул о своих контактах с туроператорами, турагентами, авиакомпаниями из Великобритании, США, Франции и о напряженной работе, проделанной для открытия туристического сезона в Греции ранней весной. Он подчеркнул, что 2022 год будет очень хорошим для греческого туризма и что это произойдет не случайно.

По его словам, министерство туризма прилагает все усилия, чтобы завоевать расположение каждого путешественника, предлагая новый туристический опыт и продвигая новые направления, в частности, на малых и больших островах и на материковой части страны.

Что касается развития инфраструктуры в конкретных популярных направлениях, Кикилиас сказал, что Греция получила 320 миллионов евро из Фонда восстановления и устойчивости ЕС для улучшения существующей инфраструктуры и строительства новой там, где это необходимо.