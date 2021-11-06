Фритаун, 6 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В результате взрыва бензовоза, произошедшего в столице Сьерра-Леоне, городе Фритауне погибли свыше 100 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

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По данным агентства, взрыв произошел в результате столкновения бензовоза и грузового автомобиля.

Причиной гибели большого количества людей стало то, что в момент аварии у места происшествия скопилось множество людей, вышедших собирать разлитое топливо.

Напомним, в августе 2019 года в Уганде произошла аналогичная трагедия, тогда погибли по меньшей мере 10 человек.