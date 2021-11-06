Москва, , 16:08 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом в субботу, 6 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще пять отменено.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал журналистам, что похолодание и дождь, переходящий в мокрый снег ожидаются в Москве уже на предстоящей неделе.