Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Инвестиционная компания Advent International близка к заключению сделки о приобретении разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.

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По данным издания, о соглашении может быть объявлено уже 8 ноября. Ожидается, что сумма сделки превысит $10 млрд.

Переговоры о покупке одного из крупнейших разработчиков антивирусного программного обеспечения начались на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Переход части сотрудников многих компаний во всём мире на удалённую работу спровоцировал рост числа кибератак, что привело к повышенному спросу на программное обеспечение в сфере информационной безопасности.

В августе 2021 года американская компания NortonLifeLock приобрела базирующегося в Лондоне разработчика антивируса Avast. Сумма сделки составила $8,6 млрд.

Американская компания McAfee была основана в 1987 году программистом Джоном Макафи. Макафи покинул компанию в 1994 году, в октябре 2020 года он был задержан в Испании по запросу властей США по обвинению в налоговых преступлениях. В июне 2021 года Макафи был найден мёртвым в барселонской тюрьме. Перед этим испанский Национальный суд одобрил выдачу Макафи властям США.

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