Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 16:03 — REGNUM На Ямале на трассе Новый Уренгой — Ямбург столкнулись три грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

На месте происшествия Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

На место дорожно-транспортного происшествия утром 6 ноября выезжали пятеро спасателей.

Столкновение грузовиков Freigtliner, Iveco и Volvo случилось в двух километрах от пункта весового контроля. Подробности происшествия уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге из-за гололеда и изношенной резины на колесах автомобиля 3 ноября произошло ДТП, в котором погибла женщина.

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