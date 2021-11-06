Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 6 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. На Ямале на трассе Новый Уренгой — Ямбург столкнулись три грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО На месте происшествия

На место дорожно-транспортного происшествия утром 6 ноября выезжали пятеро спасателей.

Столкновение грузовиков Freigtliner, Iveco и Volvo случилось в двух километрах от пункта весового контроля. Подробности происшествия уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге из-за гололеда и изношенной резины на колесах автомобиля 3 ноября произошло ДТП, в котором погибла женщина.