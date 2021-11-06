Москва, , 16:01 — REGNUM О работе над поправками в сфере образования в том числе в рамках проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы сообщил депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы затронем проблему разгрузки учителей, реформирования малополезных надзорных ведомств и, конечно же, выделения дополнительных средств на ремонт и оснащение образовательной инфраструктуры», — отметил Певцов в Instagram.

Он предложил подписчикам присылать фото своих вузов, школ и общежитий, которым нужен ремонт.

«Мы опубликуем ваши фото и соберем их в альбом. Я лично отправлю этот альбом каждому депутату Госдумы, кто не готов поддержать наши поправки к бюджету, действительно необходимые людям», — пообещал парламентарий.

Он уверен, что многие представители власти «привыкли, что Государственная дума — это не место для дискуссий», и что это нужно исправлять.

«Нужно наглядно показать депутатам, в каких зачастую кошмарных условиях получают образование и живут наши будущие учёные, специалисты в разных областях, деятели искусства и культуры», — указал Певцов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2022−2024 год предполагает средства на строительство новых школ — планируется построить 1300 школ, также заложены средства на капитальный ремонт — в 2022—2023 годах планируется отремонтировать не менее 3 тыс. школ.

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