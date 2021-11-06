Москва, 6 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. О работе над поправками в сфере образования в том числе в рамках проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы сообщил депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Мы затронем проблему разгрузки учителей, реформирования малополезных надзорных ведомств и, конечно же, выделения дополнительных средств на ремонт и оснащение образовательной инфраструктуры», — отметил Певцов в Instagram.

Он предложил подписчикам присылать фото своих вузов, школ и общежитий, которым нужен ремонт.

«Мы опубликуем ваши фото и соберем их в альбом. Я лично отправлю этот альбом каждому депутату Госдумы, кто не готов поддержать наши поправки к бюджету, действительно необходимые людям», — пообещал парламентарий.

Он уверен, что многие представители власти «привыкли, что Государственная дума — это не место для дискуссий», и что это нужно исправлять.

«Нужно наглядно показать депутатам, в каких зачастую кошмарных условиях получают образование и живут наши будущие учёные, специалисты в разных областях, деятели искусства и культуры», — указал Певцов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2022−2024 год предполагает средства на строительство новых школ — планируется построить 1300 школ, также заложены средства на капитальный ремонт — в 2022—2023 годах планируется отремонтировать не менее 3 тыс. школ.

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