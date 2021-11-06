Анкара, , 16:00 — REGNUM Церемония официального открытия крупнейшего водохранилища и ГЭС «Ылысу» на реке Тигр состоялась на юго-востоке Турции 6 ноября. В мероприятии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган в ходе выступления призвал сограждан к бережному отношению к водным ресурсам страны.

«Турция не входит в число стран, богатых водными ресурсами, — сказал президент. — Важно не допустить растраты водных ресурсов, эффективно использовать и верно регулировать расход воды. Это не вопрос выбора, а насущное требование и обязанность каждого».

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии открытия сети консультационных центров турецкого Зелёного Полумесяца заявил, что турецкие власти продолжат борьбу со всеми видами зависимостей, ориентируясь при этом на «человеческий фактор».