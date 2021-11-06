Сан-Хосе, , 15:44 — REGNUM Коста_Рика первой из всех стран мира ввела обязательную вакцинация от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщило министерство здравоохранения этой страны.

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«В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков <…> Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних», — заявили в министерстве здравоохранения Коста-Рики.

Стоит отметить, что в Коста-рике уже обязательными являются прививки для детей от ветряной оспы, полиомиелита, а также вируса папилломы человека. Теперь в перечень включили и вакцинацию от COVID-19.

При этом в Коста-Рике привиты против коронавируса уже 73% подростков в озрасте от 12 до 19 лет. Вакцинация детей в возрасте от пяти лет начнется с 2022 года.