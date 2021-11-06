Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM В Свердловской области жертвами COVID-19 стали ещё 27 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего от этого заболевания в регионе скончались уже 7650 граждан. 939 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. А в состоянии средней тяжести госпитализированы 8366 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM всего в регионе обнаружили уже 161 742 заразившихся. А выздоровели из них 145 036 граждан.

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