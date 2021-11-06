Москва, , 15:39 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заинтересовался альтернативным проектом федерального бюджета на 2022 год, который подготовили депутаты фракции СРЗП в Госдуме и попросил почитать, сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг (СРЗП).

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наш альтернативный бюджет не только реально (а не на бумаге) решает проблему бедности, но и закладывает перспективы для дальнейшего экономического роста. Это не сегодняшние 3%, а гораздо больше — 10−15% в год. Это темпы роста, которые показывает Китай последние несколько лет. Соответственно, и расходы можно было бы увеличить», — отметил Гартунг в Facebook.

Он также отметил, что при обсуждении правительственного проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы в Госдуме глава Счетной палаты Кудрин заинтересовался документом, разработанным депутатами СРЗП.

«Заинтересовался только председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Попросил почитать. Я вручил ему и его заместителю по одному экземпляру», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фракция «Справедливой России» ежегодно представляет свою версию главного финансового документа страны, в этот раз ее подготовил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

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