Тула, , 15:16 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента со стрельбой в поезде Москва — Адлер. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что один из пассажиров поезда Москва — Адлер повел себя неадекватно и начальник поезда запросил наряд полиции. Однако пассажир закрылся в купе и отказывался выходить.

Сотрудник полиции попытался убедить пассажира выйти, однако пассажир произвел выстрел из неустановленного оружия. Сотрудник полиции получил ранение. Также ранение получил боец Росгвардии.

В конечном итоге гражданин добровольно покинул куп и был задержан.

Проводится проверка по итогам которой будет принято процессуальное решение.