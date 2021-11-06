Вашингтон, 6 ноября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Экспортная версия российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50У может найти широкой спрос на международном рынке. Об этом сообщил научный сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос в материале журнала The National Interest.

Дарья Антонова ИА REGNUM А-50У

Авиационный завод им. Бериева провёл модернизацию советского самолёта А-50, созданного на базе Ил-76. В настоящее время модифицированная версия А-50У активно запускается в серийное производство.

Марк Эпископос отметил, что самолёт А-50У по конструкции и функционалу похож на американский самолёт Boeing E-3 Sentry. Одним из основных усовершенствований модификации А-50У стала новая радиолокационная система «Шмель-М».

Передовое программное и аппаратное обеспечение помогло повысить дальность действия этой системы. «Шмель-М» позволяет отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 км и наземные цели на расстоянии до 300 км. Одновременно могут отслеживаться около 300 наземных или воздушных целей. Автор отметил, что новый самолёт хорошо зарекомендовал себя в Сирии, где он используется ВВС РФ с 2018 года.

«Учитывая агрессивную стратегию Кремля по экспорту вооружений в последнее десятилетие, кажется весьма вероятным, что Индия может стать потенциальным покупателем самолётов А-50У по мере их запуска в массовое производство», — подытожил Эпископос.