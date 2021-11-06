Баку, 6 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Азербайджане пересматриваются цифры по 266 операциям, связанным с государственными пошлинами. Об этом заявил заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов. «За период с момента принятия решения по каждой из них мы неоднократно устанавливали по некоторым из них более низкие пошлины. Не было такого, чтобы мы устанавливали пошлину выше инфляции», — сказал Байрамов.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Вот некоторые из них. Меняются государственные пошлины, которые будут взыматься за регистрацию лекарственных средств и препаратов и предоставление гигиенического сертификата. Это нашло отражение в вынесенном на обсуждение изменении, предложенном в закон «О государственной пошлине». В соответствии с изменением, пошлина за государственную регистрацию лекарственных средств и препаратов повышается со 100 до 150 манатов. Помимо этого, с 15 до 25 манатов будет повышен размер госпошлины за предоставление гигиенического сертификата. Также повышаются госпошлины за регистрацию актов гражданского состояния, за выдачу и замену водительских прав, на ювелирные изделия, пошлина за выдачу акцизных марок на алкогольные напитки и табачные изделия, за получение и утерю заграничных паспортов.

Пользователи азербайджанских социальных сетей отреагировали на эти изменения крайне негативно.

Майя Бабашева :«Дышать пока бесплатно, нет? Ладно на телефон и т. д. … но лекарства…»

Руха Ахмедов: «Теперь любое повышение будет прикрываться восстановлением Карабаха».

Elchin : «Нет, друг мой, живу в России, тут такая же картина — цены на всё поднялись».

@elamol: «Да ладно, все знали, что за Карабах надо платить, только жаль, что платит народ, а кто воровал — продолжат воровать».

@GunnAtilla : «В Азербайджане постоянная ценовая эрекция».

@Elshan_0102: «Да хоть в 1000 раз пусть поднимут, как бараны будем молчать».

Аli Ali : «Обычное падение экономики страны!»

ЯРАСА : «А зачем и кому нужна такая власть? Если народ унижен, и продолжается унижение? Сколько ещё молчать? Сжимание народа в тиски и полное угнетение его до плинтуса! Силовики! — вы же сами из того же теста!»

@son_of_Caucasus: «Странно, что в такой момент правительство решило закрутить гайки».

Nikizad Huseyn : «Дружно восстанавливаем Карабах. Всем народом… А в конце солнцеликий разрежет красную ленточку и заявит, что это он всё построил».

@Dayvik : «Т. е. теперь начали прессовать карманы людей! А где нефтедоллары для восстановления Карабаха? Учитывая, что многое будет делаться инвесторами в долгосрочный кредит».

Rauf Ask r2d2: «Такое впечатление, что если проведут аудит, то огромная дыра в бюджете будет».

Fuad : «Ну и, конечно же, традиционно выразим недовольство насчёт этого в соцсетях, через день все это забудется и продолжат пиар Алиева как ни в чем не бывало. Вот именно так и продолжат доить, и ничего к лучшему не изменится, а наоборот».

Rashid: «В такое трудное время делать такое — это преступление».

Кемран Меликов пишет в ответ:

Kemran43 : «По сусекам собирают и латают дыры в бюджете)»

Гюнель Гасанова: «Все только повышать мастера! А слабо, наоборот, для своего родного народа сделать хоть что-то беспл??! Например, лечение больных детей? Стариков? Слабо?! Видимо, на это у вас силёнок не хватает! А как цены на всё повышать, так это вы мастера высшего класса! БРАВО! Нашему правительству!»

Марина Толубеева-Минникова : «Всё для народа. По поводу зарплат и пенсий они только рассматривают, зато тарифный совет уже все рассмотрел и поднял цены».

Элина Алиева из г. Баку пишет в Фейсбуке под публикацией страницы Sputnik Азербайджан:

Элина Алиева: «Одним словом, на все подняли цены на 50%. Убила поправка о выдаче гражданского свидетельства детям, они работают, чтобы за него платить? Увы, но на родине жить стало уже очень дорогим удовольствием. И что самое обидное, что цены повышают только потому, что так кому-то захотелось, без объективных на то причин».

Вслед за Элиной Rasim Nazaroff поделился картинкой-мемом, которая звучит: «Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет, поэтому цены будут повышать без основания».

Загир Балаев делится новостью у себя на странице Фейсбук и комментирует:

Загир Балаев : «Чтобы конкуренции не было, ведь везде монополия».

Эмин Гарибли, доктор философии по экономике, считает, что повышение госпошлин на ввозимые автомобили и телефоны в Азербайджан — «это правильный шаг, это позволит стимулировать свое производство, ограничит вывоз капитала из Азербайджана, привлечет инвесторов».

Но пользователь под ником Мистер Саймон другого мнения:

@Mr_Saymon1 : «Ни один нормальный инвестор сюда не заедет, зная монополию, коррупцию, нечестные суды и т. д. и т. п. Разве что турки заехали, и то им отдали де-факто весь Физули + несколько шахт с золотом».

Adam : «Сейчас в Азербайджане будет то же самое, что в РФ: эйфория после победы сменится тем, что наша власть загонит народ в долги и начнёт качать деньги с народа».

Эльчин давно живет за границей и не думает возвращаться на родину:

@elchin_nur92: «Поэтому в Азербайджане туризм никогда не будет развит. Уже лет 10 не еду принципиально в эту абсурдистанскую диктатуру».

@iti_govan : «Не возмущайтесь, надо строить дороги, ж/д линии, аэропорты, и на все это нужны, к сожалению, деньги».