Красногорск, , 14:31 — REGNUM В Московской области наблюдается рост уровня заражения коронавирусом. Впервые с 25 октября за сутки выявлено более 3 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 ноября, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Nilses

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Напомним, что накануне в Московской области выявили 2 835 случаев заражения коронавирусом. Сегодня уже 3085. Это максимальный показатель с 25 октября. За день от последствий COVID-19 скончались 49 человек.

Всего с начала пандемии в Подмосковье выявлено 535 650 зараженных коронавирусом.