Москва, , 14:27 — REGNUM Пакет законопроектов об обращении цифрового рубля Госдума начнет разрабатывать в 2022 году, вместе со стартом эксперимента по его внедрению, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Цифровой рубль Центробанк РФ

По словам парламентария, планируется законодательно закрепить полномочия ЦБ по организации денежного обращения на основе цифрового рубля, права регулятора по осуществлению банковских операций с его применением.

В Гражданском кодексе РФ необходимо внести цифровой рубль в перечень объектов гражданских прав, а также легализовать его в качестве платежного средства, пишут «Известия» со ссылкой на депутата.

Кроме того, предполагается зафиксировать меры защиты при расчетах с использованием цифрового рубля.

Система правовой защиты владельцев цифровых рублей потребует внесения изменений в уголовное законодательство и КоАП, добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2020 года ЦБ заявил о готовности к запуску экспериментального проекта по использованию цифровой национальной валюты для ограниченного круга лиц. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре 2019 года не исключила выплату пенсий в цифровых рублях.

Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков не исключил, что Госдумы восьмого созыва во второй половине 2021 года приступит к законодательному оформлению выпуска и использования обращения цифрового рубля.

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