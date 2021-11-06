Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM В Екатеринбурге скончался известный на Урале онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Емельянов. Он был заместителем Свердловского онкологического диспансера, сообщили журналистам в учреждении.

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Онкологии врач отдал более 35 лет. За это время он внедрил в работу центра технологии, благодаря которым удалось спасти сотни пациентов либо продлить им жизни. А в 2002 году им была проведена первая в Свердловской области комбинированная расширенная операция по удалению злокачественного заболевания шейки матки у женщины с 32-недельным сроком беременности.

Прощание с умершим намечено на 9 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени скончался зампредседателя областной думы трёх созывов.