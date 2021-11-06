Абакан, , 14:20 — REGNUM В столице Хакасии Абакане школьные каникулы продлены до 9 ноября. О дальнейшем режиме работы учебных заведений будет объявлено 8 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Город Абакан R-19.ru

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Учреждения дополнительного образования, а также спортивные школы также будут отдыхать до 9 ноября. Детские сады возобновят работу в обычном режиме с понедельника, 8 ноября.

«Вместе с тем, учитывая, что эпидемиологическая ситуация пока остаётся очень напряжённой, мы просим родителей, по возможности, оставлять ребятишек дома. В случае, если вы ведёте детей в детский сад, пожалуйста, убедитесь, что у ребёнка нет признаков простуды: насморка, кашля, температуры», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, продлить каникулы на два дня школам в Абакане, Саяногорске и Черногорске ранее рекомендовали в правительстве республики.

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