Москва, , 14:16 — REGNUM Подтвержденный факт взлома сайта администрации Симферополя — повод для российских муниципалитетов обеспокоиться безопасностью виртуального хозяйства, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Хакер Christoph Scholz

«Официально подтвержденный факт взлома сайта — не только повод для тщательной внутренней проверки в администрации Симферополя, но хороший повод для всех российских муниципалитетов пристально взглянуть на безопасность своего виртуального хозяйства», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Парламентарий советует как минимум проверить подрядчиков и техническое решение.

«Не исключаю, что какие-то сайты органов власти в нашей стране действуют на базе бесплатных CMS — и, что хуже, на версиях, имеющих известные уязвимости», — предупредил депутат.

Он надеется, что когда-нибудь все сайты органов власти будут базироваться на лучших отечественных решениях, безопасность которых контролирует государство, опять же, по мнению Горелкина, последние новости о маркетплейсе «ГосТеха» такую надежду вселяют.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в материале, опубликованном на сайте администрации Симферополя в день приезда президента РФ Владимира Путина, говорилось, что жители Севастополя жаловались на плохое самочувствие, также якобы в море был «замечен скачок радиации», источником, как утверждалось в материале, являлся атомный подводный крейсер «Казань».

Позже в пресс-службе администрации Симферополя заявили, что официальный интернет-портал администрации крымской столицы был взломан.

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