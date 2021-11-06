6 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, назвавшего происходящий процесс сближения России и Белоруссии «аншлюсом Белоруссии».

Оксана Переможенко, , 14:45 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал происходящий процесс сближения России и Белоруссии «аншлюсом Белоруссии». Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 5 ноября политик сказал в ходе передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Арсен Аваков Gov.ua

«В эти дни происходит фундаментальная вещь, которую нельзя не замечать. Происходит аншлюс Белоруссии. Я намеренно говорю это слово и намеренно ввожу это словосочетание, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии», — заявил он.

Украинский политик добавил, что «угроза» Российской Федерации для Украины никуда не делась, более того, она «усилилась» в связи с увеличением протяженности границы, контролируемой Россией. Аваков отметил, что российская армия стоит на границе протяженностью уже четыре тысячи километров: «2 тысячи километров с РФ, чуть больше тысячи — с Белоруссией, Приднестровьем, морская граница».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Авакова обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на страницах издания «ШарийNET». Многие подвергли слова Авакова критике, предложив задуматься о действиях ЕС и США по отношению к Украине.

«А без света и тепла не боитесь посидеть на зимний период?» — задался вопросом «Лимон Михайлович».

«Дверь этого союза перед Украиной вот-вот закроется и тогда мы будем долго и печально вздыхать, только уже напрасно», — пишет Валерий Б.

«Идиоты, думают, что граница существует только с их стороны. Да, будь она хоть 1 000 000 км, с противоположной стороны будут стоять другие войска — свою страну охранять. И чем длиннее будут границы, тем больше будет войск на другой стороне», — написал Игорь Валерьевич.

«Как эта порода хорошо знает фашистскую историю и приводит когда надо и не надо в сравнение. Неофашисты», — добавил Валерий В.

«А аншлюс Украины со стороны США, я так понял, ещё в 2014 году был? Или в 2004?» — поинтересовался Oleg M.

«А действия ЕС с действиями фашистской Германии он не сравнил, а то аншлюс же происходит с Украиной», — отметил Евгений Васильевич.

«А когда Украина в ЕС идёт это тоже аншлюс?» — не понимает Андрей Б.

«А действия Украины в Донбассе с действиями турок по отношению к армянам он сравнить не хочет?» — задался вопросом «Улун Пуэр».

«Согласен… В наши дни никому, кроме марионеточного ЕС, не позволено поглощать другие страны», — с сарказмом добавил Станислав А.

«А по-моему, это они действуют как Гитлер, а не Россия. Все эти восемь лет… А теперь, когда с газом и углем хвост прижали, — сразу нашли с кем сравнить. Идиот», — отреагировала Анастасия З.

«Ничего удивительного! Уже поднаторевшие двойные стандарты! Историей крутят, как хотят! При этом выворачивая ее в нужном направлении!!!» — отметил Иван Л.

«Всё верно, пора прямо заявить о незаконности развала Союза и представить объединение России и Белоруссии как часть его восстановления!» — написала Наталия Г.

«Вот Украину загнали под плинтус ЕС и США, а ещё нос свой поганый сует к Белоруссии, — они живут, а народ Украины загибается от таких гадов, бестолковых воров», — подытожила Zinaida G.

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