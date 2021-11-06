Москва, , 14:05 — REGNUM Назначение экс-ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова главой экспертного совета при правительстве РФ — это сигнал о том, что правительство продолжит идти либеральным курсом к неизбежной катастрофе, считает депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«И вот теперь этот человек с репутацией либерала почище Чубайса стал главным экспертом кабинета министров. Можно только догадываться, что он там насоветует», — отметила Останина в телеграм-канале.

Впрочем, по ее мнению, надо полагать, что и сам премьер-министр Михаил Мишустин не далеко ушел от своего «консильери».

"И назначение Кузьминова — четкий сигнал о том, что правительство продолжит идти либеральным курсом к неизбежной катастрофе. Если у кого-то и были на сей счёт иллюзии, то теперь их не осталось!» — резюмировала депутат. — «Маски сброшены».

Она напомнила, что с именем Кузьминова «связаны самые черные страницы в истории отечественного образования, начиная с введения ЕГЭ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов возглавил экспертный совет при правительстве РФ.

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