Москва, 6 ноября 2021, 14:05 — REGNUM Назначение экс-ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова главой экспертного совета при правительстве РФ — это сигнал о том, что правительство продолжит идти либеральным курсом к неизбежной катастрофе, считает депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).
«И вот теперь этот человек с репутацией либерала почище Чубайса стал главным экспертом кабинета министров. Можно только догадываться, что он там насоветует», — отметила Останина в телеграм-канале.
Впрочем, по ее мнению, надо полагать, что и сам премьер-министр Михаил Мишустин не далеко ушел от своего «консильери».
"И назначение Кузьминова — четкий сигнал о том, что правительство продолжит идти либеральным курсом к неизбежной катастрофе. Если у кого-то и были на сей счёт иллюзии, то теперь их не осталось!» — резюмировала депутат. — «Маски сброшены».
Она напомнила, что с именем Кузьминова «связаны самые черные страницы в истории отечественного образования, начиная с введения ЕГЭ».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов возглавил экспертный совет при правительстве РФ.
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