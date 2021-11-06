Москва, 6 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Программа реконструкции Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького профинансируется из федерального бюджета в размере свыше 1,1 млрд рублей. 6 ноября об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Diletant.media Киностудия им. Горького

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее одобрил правила предоставления субсидии на модернизацию киностудии. Реконструкция киностудии им. М. Горького будет проводиться до 2024 года.

За этот период на реконструкцию киностудии из федерального бюджета будет выделено более 1,1 млрд рублей. В 2021—2024 годах ежегодно будет выделяться по 290 млн рублей в виде гранта в форме субсидии.

К 2024 году киностудия будет оснащена новым современным оборудованием, также будут реконструированы павильоны. Обновленная киностудия получит широкоформатный кинозал, музей истории кино, детский центр, киношколу и всю необходимую инфраструктуру.

«Решение будет способствовать сохранению и развитию одной из старейших и крупнейших киностудий страны», — подчеркнули в правительстве.

Советская киностудия им. М. Горького была создана на базе киноателье, основанного в 1915 году в Российской империи. На этой киностудии работали Яков Протазанов, Сергей Юткевич, Исидор Анненский, Сергей Герасимов, Станислав Ростоцкий, Василий Шукшин, Владимир Роговой и другие известные режиссёры.