Москва, , 13:54 — REGNUM Публикации в американских мейнстрим-медиа продолжают создавать видимость противостояния Вашингтона несуществующей на самом деле «агрессии» Москвы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«К сожалению, в сознании нынешнего американского либерального истеблишмента даже намеки на конструктивные переговоры с Россией воспринимаются как сдача позиций. Поэтому уже не первый раз мы наблюдаем появление разноплановых «утечек» о том, что то или иное американское официальное лицо, посетившее Москву, пыталось «надавить» на российские власти, а вовсе не обсудить какие-то общие темы. А их, между прочим, у РФ и США предостаточно», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

Говоря о визите директора ЦРУ Уильяма Бернса, глава комитета Госдумы посоветовал «придерживаться официальной информации, распространенной Службой внешней разведки и аппаратом Совета безопасности РФ».

«Эти сообщения звучат куда более правдоподобно, чем рассказы неназванных информаторов CNN. Россия — великая держава. Разговоры с позиции силы или давления просто невозможны в нашей системе координат. Мы готовы только к уважительному и равноправному диалогу», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по информации американского телеканала, на встречах в Москве Бернс старался предостеречь власти РФ от планов по проведению каких-либо наступательных операций относительно Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN назвал цели визита главы ЦРУ в Россию