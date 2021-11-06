Екатеринбург, 6 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на месте взрыва газового баллона. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Пожар в Екатеринбурге

Локализовать возгорание удалось в 14:12 по местному времени. А в 14:49 пожар ликвидировали.

Как сообщало ИА REGNUM, на ул. Академика Вонсовского ранее взорвался газовый баллон. Площадь пожара достигала 100 квадратных метров.