Москва, , 13:48 — REGNUM Существенно ужесточить наказание за групповое избиение предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Недавний случай в Новой Москве, где четверо отморозков напали на отца с сыном, показал, что нам нужна новая статья Уголовного кодекса. Групповое избиение должно наказываться сроком до 5 лет, даже если потерпевший отделался «лёгким испугом», — заявил Миронов.

Во-первых, избивать толпой одного человека — это по-человечески мерзко, отметил парламентарий. А во-вторых, продолжил он, жертва может погибнуть или остаться инвалидом.

«Статья «Хулиганство» написана слишком расплывчато и дает возможность преступникам «договориться». Отморозки, которые нападают толпой на одного человека должны понимать, что не останутся без наказания», — подчеркнул Миронов.

Широкий резонанс получил случай в Новой Москве. Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком. СМИ писали, что зачинщики конфликта — приезжие. Полиция начала проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Санкция по ней предполагает либо штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью «Покушение на убийство», а также ходатайствовать об аресте подозреваемых.

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